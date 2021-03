Rodrigo Tostes Divulgação / Flamengo

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 13:25

Rio - A pandemia do coronavírus impactou diretamente as receitas dos clubes de futebol, e nem o Flamengo conseguiu fugir disso. Em entrevista ao "globoesporte.com", o VP de finanças Rodrigo Tostes admitiu que o clube perdeu R$ 110 milhões com a Covid, além de R$ 90 milhões de receitas que só entraram em 2021 por conta do prolongamento da temporada terminada em fevereiro, com o título brasileiro.

Publicidade

O dirigente também revelou que só realizando vendas de jogadores do elenco, que será possível fazer investimentos para a equipe. O clube teria que acumular R$ 140 milhões em vendas, no ano. Já foram feitas R$ 50 milhões.



"A Covid custou ao Flamengo R$ 110 milhões. E o impacto no orçamento foi de R$ 200 milhões", disse, antes de abordar os movimentos do clube no mercado:



"No nosso orçamento, a contratação já foi feita: Pedro. Também está no orçamento uma previsão de vendas em janeiro (R$ 50 milhões), que já foi cumprida, e outra que precisa ser cumprida em julho (R$ 90 milhões). Não vamos fazer loucura. Não tem possibilidade disso. Existe um orçamento e precisa ser cumprido. Só comprará atleta depois que vender", afirmou Tostes.



Publicidade

Dentre as negociações citadas pelo dirigente são as de Lincoln e de Yuri César, para o Vissel Kobe, do Japão, e para o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes, respectivamente. Somadas, as vendas chegam as R$ 42 milhões.