Flamengo enfrenta o Fluminense pela 3 rodada do Campeonato Carioca 2021 Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 20:03

GABRIEL BATISTA - Não foi exigido na etapa inicial. Fez boa defesa na cabeçada de Frazan no segundo tempo. Se esticou, mas não conseguiu chegar no chute de Julião. NOTA: 6,0



MATHEUZINHO - Colocou uma bola na cabeça de Muniz no primeiro minuto de jogo, que quase abriu o placar. Teve boa chance no segundo tempo, mas parou no goleiro. NOTA: 6,0



NOGA - Feliz nos desarmes, seguro na defesa e esbanjou qualidade nos lançamentos ao ataque. NOTA: 6,5



NATAN - Correto nas bolas afastadas e nos passes. Não foi muito exigido pelo ataque do Fluminense. NOTA: 6,5



RAMON - Apoiou bastante e teve uma boa chance ao fim do primeiro tempo, mas chutou para fora. Pecou nos toques finais para a área. NOTA: 6,5



JOÃO GOMES - Teve uma boa chance em chute de fora da área no primeiro tempo, mas a bola passou por cima. Foi bem nos desarmes no restante do jogo. NOTA: 6,0



HUGO MOURA - Fez boa distribuição de jogo e foi correto nos desarmes. Arriscou de fora da área na etapa inicial e obrigou Marcos Felipe a trabalhar. NOTA: 6,5



GABRIEL BARROS - Entrou no fim e pouco fez. SEM NOTA



PEPÊ - Arriscou chute de fora da área no início do jogo e a bola saiu com perigo. Deu mobilidade ao meio-campo, mas errou passe que ocasionou o gol do Fluminense. NOTA: 5,5



MAX - Entrou no fim e pouco fez. SEM NOTA



MICHAEL - Tentou algumas jogadas, se movimentou bastante, mas pecou nos toques finais e não conseguiu ser produtivo. Teve grande chance aos 13 do segundo tempo, mas demorou para definir a jogada. NOTA: 5,0



RODRIGO MUNIZ - Teve uma grande chance logo com um minuto de jogo, mas a cabeçada saiu tirando tinta da trave. Brigou com os defensores do Flu e perdeu boa parte dos duelos pela bola. NOTA: 5,5



THIAGUINHO - Aprontou para cima de Danilo Barcelos e deu velocidade aos ataques do Rubro-Negro, mas com pouca efetividade. Foi substituído no segundo tempo. NOTA: 6,0



LÁZARO - Não conseguiu ser efetivo nos minutos em que esteve em campo e pouco fez. NOTA: 5,5



MAURÍCIO SOUZA - Montou uma equipe rápida e com meio-campo versátil. A equipe criou boas chances, principalmente na etapa inicial, mas os atletas pecaram nas finalizações. Compacta, a defesa pouco sofreu. Levou gol na desatenção de Pepê e João Gomes. Demorou para fazer alterações e quando fez, essas também não conseguiram ser efetivas. NOTA: 5,5