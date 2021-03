Mauricio Souza avaliou que faltou capricho ao Flamengo para traduzir em gols as chances criadas no Fla-Flu Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 21:10

Rio - Na despedida do comando do Flamengo, Mauricio Souza não escondeu a frustração antes da passagem de bastão para Rogério Ceni. Não apenas pela pela perda da invencibilidade no Campeonato Carioca após a derrota no Fla-Flu, neste domingo, no Maracanã, mas pela má pontaria que, segundo o técnico interino, poderia ter decidido o clássico ainda no primeiro tempo.

"Claro que não considero o resultado justo, mas a gente sabe que futebol não se vive de justiça. Falei isso para eles no intervalo. Acho que poderíamos ter feito gol no primeiro tempo, mas o nível de concentração tem que estar alto o tempo todo. Acabaram acertando belo chute e saíram com a vitória. Os números retratam o jogo que a gente fez, mas o volume tem que ser traduzido em gol, que é o que define a partida", disse o treinador.

Apesar do domínio das ações e maior posse de bola ao longo dos 90 minutos, o Flamengo não traduziu em gols as oportunidades criadas. O castigo veio no fim do clássico, no bonito gol de Igor Julião, numa bomba de fora da área.

"Tivemos 24 finalizações, foram 11 chances de gol. Tivemos mais posse, empurramos o Fluminense para trás e poderíamos ter aberto o placar. O que faria, de repente, o Fluminense sair um pouco mais. Mas isso não aconteceu.



A primeira derrota da nova temporada foi no clássico. Depois de duas vitórias, a garotada rubro-negra perdeu para o Fluminense - 1 a 0 no Maracanã, neste domingo. Marcou para o Tricolor o lateral-direito Igor Julião, num lindo chute de fora da área.



O resultado fez o Flamengo cair para a terceira colocação - tem seis pontos em três jogos, dentro da zona de classificação para as semifinais do Carioca. Os quatro primeiros vão para a próxima fase.



Na próxima rodada, Rogério Ceni reassume o comando do Flamengo contra o Resende, sexta-feira, no Maracanã. O treinador já contará com parte do elenco principal.