Natan pode se transferir para o Red Bull Bragantino Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 15/03/2021 15:23

O Flamengo e o Red Bull Bragantino ainda não confirmaram oficialmente a ida de Natan para a equipe de Bragança, pois ainda resta alguns detalhes burocráticos, que serão resolvidos nas próximas horas. A tendência é que o defensor viaje já nesta terça-feira para se apresentar ao novo clube.

Porém, segundo André Cury, principal representante de Natan, a negociação, que começou em janeiro, está perto de ser sacramentada. O agente revelou que a transação foi complexas, pois envolvia mais um clube, o Porto Vitória-ES, que detém uma parte dos direitos econômicos de Natan, e ressaltou a postura da diretoria do Flamengo e do Red Bull Bragantino.

"Foi uma operação extremamente difícil porque envolvia três clubes. Iniciamos as conversas no começo do ano e só agora conseguimos finalizar as negociações. Agradeço ao Flamengo, ao Bragantino e ao Porto Vitória pela forma como trataram a situação durante esse período de negociação."

Ao ser questionado sobre valores envolvidos na negociação por Natan, André Cury preferiu não comentar e disse que não poderia dar detalhes por questão contratual.

"Creio que foi uma situação boa para todos os lados. Não posso dar detalhes e falar valores pela questão contratual".

Segundo apurou a reportagem, a negociação foi feita da seguinte forma. O Flamengo, que tinha 60% dos direitos de Natan, negociou com o Porto Vitória e "mordeu" 22% dos 40% que a equipe capixaba tinha direito. Com isso, o Rubro-Negro somou 82% dos direitos econômicos do zagueiro e o Porto Vitória 18%.

O Flamengo irá emprestar Natan ao Bragantino até dezembro e receberá R$ 5 milhões. No contrato, há cláusula de obrigação de compra se o jogador entrar em campo em um determinado número de jogos (20), que será de 70% dos direitos econômicos por R$ 22 milhões.

Ou seja, caso Natan seja comprado pelo Bragantino em dezembro, o Flamengo receberá, pela operação total, R$ 27 milhões por 70% dos direitos econômicos e ficará com 12%. O restante (18%) continua sendo do Porto Vitória.

Natan chegou ao time profissional do Flamengo em 2020, entrou em campo em 17 partidas e marcou um gol. A saída do zagueiro acontece depois de Rogério Ceni, em conversa com a diretoria, deixar claro que o jovem seria pouco utilizado, tendo em vista que Arão, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique estão na frente do garoto de 20 anos, além de ter Léo Pereira e Bruno Viana na briga por vaga.