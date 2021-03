Gabigol e MC Gui são conduzidos pela Polícia Civil após serem flagrados em cassino clandestino na zona Sul de São Paulo Paulo Lopes / Agnews

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 15:41

Rio - Neto detonou o atacante Gabigol durante o programa "Os Donos da Bola" desta segunda-feira. Após o jogador do Flamengo ter sido flagrado na madrugada do último domingo pela polícia em um cassino clandestino de São Paulo com cerca de 200 pessoas, o apresentador afirmou que ele deveria ter saído algemado do local e ironizou a declaração em que o craque afirma que foi apenas "jantar com amigos".

“Ele achou que estava em Nárnia. Olhou aquele monte de ficha e achou que era rosquinha. Se aquilo lá é um restaurante eu sou o Cid Moreira. Depois ainda ficou 1h escondido por quê? O Datena falou com o delegado! E ainda saiu achando que é o cara. Na entrevista que deu ao Eric, no Fantástico, falta com respeito aos policiais, só chamando polícia de eles”, disse Neto.



“O Flamengo mandou um menino fotógrafo embora porque tirou foto dos jogadores sem máscara. Agora deveria deixar o Gabigol de 14 dias de quarentena para servir de exemplo para os 30 milhões de torcedores. Ah mas é o Gabigol. Pô, ele tinha que sair algemado. Todo mundo é igual”, completou.

Gabigol foi detido e levado à delegacia para dar explicações à polícia. Vale lembrar que São Paulo, local do ocorrido, está na bandeira vermelha das restrições contra a Covid-19.