Abrindo mão de férias, Thiago Maia completa três meses em recuperação Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 13:41

Rio - Após três meses desde que o atleta iniciou o tratamento no joelho esquerdo após a operação, Thiago Maia começou a nova temporada sem folga no Flamengo. O volante abriu mão das férias que o elenco principal do Flamengo teve após o título brasileiro e seguiu tratando diariamente no CT do Ninho do Urubu.

O jogador, que teve o ligamento cruzado anterior e o canto posterolateral totalmente reconstruídos no dia 3 de dezembro de 2020, segue na fase de fisioterapia tendo contatos leves com a bola, trabalhando duro na parte física e no fortalecimento do joelho. O prazo de recuperação de Thiago Maia é de três a quatro meses.

Inicialmente a previsão de retorno do atleta aos gramados era de oito meses, segundo os departamentos médicos do Lille-FRA e do Flamengo. Apesar do prazo conservador divulgado pelos clubes, Thiago Maia tem superado as expectativas e pode voltar a jogar antes do tempo estimado. No mesmo dia em que o Rubro-Negro conquistou o octacampeonato brasileiro, o volante estendeu o contrato de empréstimo com os cariocas até junho de 2022.