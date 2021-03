Rodinei com a camisa do Inter Divulgação Internacional

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 17:13

Rio - A passagem de Rodinei pelo Internacional pode chegar ao fim nos próximos meses. Segundo o site "Gaúcha ZH", a diretoria colorada ainda não bateu o martelo sobre a permanência do lateral, que está emprestado pelo Flamengo até o fim de maio, mas uma compra em definitivo está praticamente descartada.

Para ficar Rodinei, o contrato prevê que o Inter desembolse U$$ 3 milhões (cerca de R$ 16,6 milhões) ao clube carioca. Neste momento, o valor é considerado inviável pela diretoria colorada. Além disso, o clube analisa se vale a pena tentar uma permanência, já que que há boas opções para a posição vindo das categorias de base, como Heitor e Lucas Mazetti.



Os gaúchos não descartam tentar estender o empréstimo até o fim de 2021. No entanto, sabem que a negociação seria complicada em razão do desgaste que se criou com a declaração de dirigentes na disputa entre as duas equipes na reta final do Brasileirão.