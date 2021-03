Hugo Souza Marcelo Cortes / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 18/03/2021 12:13 | Atualizado 18/03/2021 12:13

Rio - O interesse do Ajax, da Holanda, na contratação do goleiro do Flamengo, Hugo Souza vem aumentando. Os 'scouts' do Ajax procuraram saber nas últimas horas se Hugo Souza jogará contra o Resende, nesta sexta-feira. A ideia é observar o goleiro do Flamengo. As conversas com os agentes do atleta esquentaram, e o time holandês irá intensificar o interesse no jogador rubro-negro.

O flerte é antigo, e o jogador está no mira dos holandeses desde 2020. na ocasião, as conversas com os empresários do atleta não avançaram, pois seria uma operação difícil, já que Hugo estava em ascensão e, logo depois, acertou a renovação de contrato com o Flamengo. O tempo passou, e o Ajax manteve o interesse no goleiro rubro-negro.



A janela de transferência na Holanda só abre em junho. Ou seja, os holandeses, que estão dispostos a investir alto, entendem que a paciência será a principal arma para finalizar a operação.



O vínculo atual de Hugo Souza com o Flamengo vai até dezembro de 2025. Cria das categorias de base do Rubro-Negro, o goleiro de 22 anos chegou ao time profissional em 2020 e já fez 27 partidas pela equipe principal.