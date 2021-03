Rogério Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - No primeiro jogo de Rogério Ceni no comando da equipe, o Flamengo enfrenta o Resende nesta sexta-feira em busca de uma vitória para se recuperar da derrota para o Fluminense, no último domingo. As equipes vão duelar no Maracanã, às 21 horas, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.

Além de Ceni, o Flamengo deverá contar com o retorno de alguns jogadores que fazem parte do elenco principal para a partida. O Rubro-Negro deverá ser escalado com: Hugo Souza, Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Hugo Moura (Daniel Cabral), João Gomes e Pepê; Michael, Vitinho e Pedro.

Com duas vitórias em três jogos no Campeonato Carioca, o Flamengo busca um resultado positivo para tentar assumir a liderança da competição. No momento, o Rubro-Negro está em terceiro lugar com seis pontos. Com um a mais, o Volta Redonda lidera o torneio.

Com quatro pontos, o Resende tenta reencontrar o caminho das vitórias. Após derrotar o Fluminense na estreia, a equipe do Sul Fluminense perdeu para o Botafogo e ficou no empate contra o Madureira.