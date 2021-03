Rafinha em ação pelo Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 18/03/2021 13:40 | Atualizado 18/03/2021 13:41

Rio - Os muros pichados da sede do Flamengo na Gávea com pedidos para que o Rubro-Negro acerte o retorno de Rafinha não devem alterar o panorama das negociações do clube carioca com o lateral. O Jornal O Dia entrou em contato com um dirigente do Rubro-Negro que foi perguntado sobre a possibilidade de conversar para chegar a um acordo. A resposta dele foi a seguinte: "É a mesma coisa que negociar um imóvel e não ter dinheiro para pagar"