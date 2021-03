Rafinha trocou o Flamengo pelo Olympiakos, da Grécia, no início de 2020, e agora está livre no mercado: preferência ao Mais Querido Daniel Castelo Branco

Por Venê Casagrande

Publicado 15/03/2021 20:07 | Atualizado 15/03/2021 20:38

O futuro de Rafinha ainda é uma incógnita, mesmo após o jogador fazer uma 'live' em seu Instagram e dizer que 'estava de acordo com as condições que o Flamengo havia ofertado a ele'. Porém, no último sábado (13), o jogador, que está livre no mercado desde a saída do Olympiacos, da Grécia, respondeu a uma mensagem de um torcedor e voltou a garantir que já aceitou a proposta rubro-negra.

"Já aceitei (a proposta). Agora não é mais comigo", disse Rafinha após o torcedor (Rafael) dizer para ele aceitar a oferta do Flamengo para conquistar o tricampeonato brasileiro.

Publicidade

Rafinha volta a dizer que aceitou a proposta do Flamengo Reprodução

A diretoria do Flamengo foi procurada para falar sobre a negociação com Rafinha, mas, até a publicação da matéria, nenhum retorno foi dado. Segundo apurou a reportagem, o alto custo para ter o experiente jogador no elenco pesa, e uma parte da diretoria é contra a contratação.



Publicidade

Um dos argumentos utilizados pelos dirigentes que são contra a contra a contratação de Rafinha é que Mauricio Isla, atual titular na lateral direita do Flamengo, já possui um alto custo. Segundo levantamento feito pelo Jornal O Dia, o chileno é o jogador da posição mais caro do futebol brasileiro. Só em salário na carteira (CLT), ele recebe um pouco mais de R$ 550 mil.

Caso Rafinha retorne ao Flamengo, o contrato dele será curto, até dezembro deste ano, quando chega ao fim o mandato de Rodolfo Landim, atual presidente do clube. A imprensa gaúcha noticiou nesta segunda-feira que o Grêmio também está na briga para contratar o lateral-direito.