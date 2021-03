Estádio Mané Garrincha, Brasília Francisco Aragao

O estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), será o palco da minha decisão entre @Flamengo x @Palmeiras dia 11/04.#SupercopaDoBrasil pic.twitter.com/2y5OdNZNeK — Supercopa do Brasil (@SupercopadoBR) March 18, 2021 Rio - A CBF anunciou nesta sexta-feira que o Mané Garrincha, em Brasília, será o palco da Supercopa do Brasil de 2021, entre Flamengo e Palmeiras. A partida está prevista para acontecer no dia 11 de abril.

Será a segunda vez seguida que o estádio recebe a competição, Em 2020, o Flamengo venceu o Athletico-PR por 3 a 0 e faturou o título da competição. Naquela época, a pandemia ainda não havia começado e a decisão contou com torcida.

A Supercopa do Brasil reúne os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil do ano anterior. A decisão é em jogo único e, em caso de empate, o título será definido nos pênaltis.