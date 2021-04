Rodinei com a camisa do Inter Divulgação Internacional

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 19:56

Rio - O lateral Rodinei não deve permanecer no Internacional. Emprestado pelo Flamengo, ele tem contrato apenas até maio e a diretoria colorada considera o valor pela compra definitiva alto, o que deve resultar em uma volta ao Rio. Questionado sobre uma possível saída do jogador, o técnico Miguel Ángel Ramírez demonstrou que a saída já é dada como certa no clube e disse que a posição está bem servida.

"O Renzo (Saravia) treinou com normalidade e nos próximos dias poderá ser integrado. O final desse calvário da lesão está chegando, está cada vez mais perto da recuperação absoluta. Não falta muito para estar jogando. Ainda temos o Heitor, que tem um nível muito alto. Ele já demonstrou isso em anos anteriores. Para nós, é um lateral que se adapta perfeitamente a este modelo de jogo. É um perfil que eu gosto muito", disse o treinador.



Rodinei queria permanecer no Internacional, mas a diretoria nem chegou a abrir negociações para isso. Com a camisa colorada, o jogador disputou 44 partidas e marcou um gol.