Publicado 15/04/2021 17:16

Rio - Mauro Cezar Pereira comentará a estreia do Flamengo na Libertadores contra o Vélez Sarsfield, na próxima terça-feira, às 21h30, no SBT. Será a segunda participação do jornalista em uma transmissão na emissora de Sílvio Santos. As informações são do "UOL".

A ideia do SBT é agradar a torcida do Flamengo, que costuma valorizar o trabalho de Mauro. O acerto para a participação dele no jogo do Rubro-Negro aconteceu após seu bom desempenho na partida entre Santos e San Lorenzo, na última terça-feira. Na ocasião, ele substituiu parcialmente Mauro Beting, que estava afastado após testar positivo para Covid-19.



Além de Mauro, a transmissão também deve ter comentários de um ex-jogador convidado, que ainda não está fechado. A narração ficará a cargo de Luiz Alano.