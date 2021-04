Flamengo x Vasco pela 9 rodada do Campeonato Carioca. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 21:05

DIEGO ALVES: Não teve culpa nos gols do Vasco e fez boas defesas durante o jogo. NOTA 6





ISLA: Está há alguns jogos atuando mal e no clássico não foi diferente. Foi sacado no intervalo por Ceni. NOTA 4

MATHEUZINHO: Entrou para dar mais dinâmica ao lado direito, mas não fez muita diferença em campo





ARÃO: Por não ser zagueiro ainda peca em alguns detalhes que outro defensor dificilmente erraria. NOTA 5





BRUNO VIANA: Errou feio na marcação do segundo gol do Vasco. NOTA 4





FILIPE LUÍS: Bobeou na jogada do primeiro tento vascaíno aos cinco minutos do primeiro tempo. NOTA 4





GOMES: Não fez um primeiro tempo ruim, mas acabou sendo sacado no intervalo. NOTA 6

VITINHO: Entrou na vaga do jovem volante e mostrou mais mobilidade ao ataque rubro-negro no segundo tempo. NOTA 6





DIEGO: Perdido na marcação e pouco efetivo no ataque. Nulo em campo. NOTA 4





GERSON: Jogou de ponta esquerda no primeiro tempo e foi mal. No segundo tempo voltou para a 'volância' e evoluiu em campo. NOTA 6,5







EVERTON RIBEIRO: Apático em campo. Não joga bem há um bom tempo. NOTA 4

MUNIZ: Entrou aos 30 do segundo tempo e nada fez em campo. NOTA 5





BRUNO HENRIQUE: Não mostrou a mesma eficiência de outrora e foi facilmente marcado pelo setor defensivo vascaíno. NOTA 4,5





GABIGOL: Mostrou pouca vontade em campo. Bem diferente daquele atacante ativo nos jogos. NOTA 4

ROGÉRIO CENI: Mal na formação da equipe para o clássico. Acertou na entrada de Vitinho no segundo tempo, corrigindo erro. NOTA 5