Rio - Com a cabeça na estreia da Libertadores, o Flamengo entra em campo neste sábado, às 21h05, no Maracanã, para enfrentar a Portuguesa pela 10ª rodada do Carioca. Já classificado, a equipe rubro-negra deverá levar para campo uma equipe alternativa para encarar a Lusa.

Na última rodada do Campeonato Carioca, com uma equipe formada por titulares, o Flamengo foi derrotado pelo Vasco por 3 a 1. O resultado acabou acendendo uma luz amarela na equipe de Rogério Ceni antes da partida contra o Vélez, da Argentina.

Independente do resultado do clássico, já estava previsto que o Flamengo entrasse em campo diante da Portuguesa com uma equipe reserva. Isso porque a estreia pela Libertadores acontece já nesta terça-feira. Em segundo lugar, o Rubro-Negro precisa vencer e torcer para o Volta Redonda não vencer o Bangu para voltar a liderança.

Já a Portuguesa entra em campo motivada e invicta contra os grandes no Carioca. Com vitórias sobre o Vasco e o Fluminense e um empate contra o Botafogo, a Lusa deseja derrotar o Flamengo para confirmar a sua classificação para a semifinal do Estadual.