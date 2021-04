Arrascaeta Divulgação

Publicado 16/04/2021 12:34

Rio - Após a derrota por 3 a 0 para o Vasco, na noite da última quinta-feira, o Flamengo não perdeu tempo e já se reapresentou para treinar nesta manhã, no Ninho do Urubu. O meia Arrascaeta, que teve uma ausência polêmica no clássico, se reapresentou normalmente e seguiu o tratamento para sua lesão no tornozelo.

Oficialmente, o Flamengo aponta a lesão como o motivo da ausência do uruguaio no jogo contra o Vasco. No entanto, Arrascaeta e seu empresário estão irritados pelo fato de o meia ainda não ter recebido a valorização contratual que lhe foi prometida pelo Flamengo desde o ano passado. Por este motivo, os representantes pediram que o jogador não entrasse em campo.



A notícia boa no treino ficou por conta da volta de Pedro. O camisa 21 treinou normalmente e deve estar à disposição de Rogério Ceni para o jogo contra a Portuguesa, no próximo sábado, ás 21h05, no Estádio Luso Brasileiro.