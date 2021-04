7º) Arrascaeta – 33 gols - Desde 2019 no Fla, o meia uruguaio já entrou em campo 105 vezes com a camisa do Flamengo Daniel Castelo Branco

Publicado 16/04/2021 18:53

Rio - O meia Arrascaeta não terá vida fácil para conseguir sua valorização contratual junto ao Flamengo. De acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, em seu blog no "UOL", a diretoria rubro-negra não pretende atender às exigência do jogador e de seu empresário, Daniel Fonseca. Eles desejam que o clube adquira mais 12,5% dos direitos econômicos do camisa 14 junto ao Defensor Sporting, do Uruguai.

Pelo contrato, o Rubro-Negro seria obrigado a comprar esse percentual caso Arrascaeta atingisse a marca de 4 mil minutos em campo com a camisa rubro-negra. Como isso não aconteceu, o clube se vê livre desta responsabilidade, mas o empresário do uruguaio alega que Bruno Spindel se comprometeu a realizar a transação. O dirigente nega.



A intenção de Arrascaeta e seu empresário é que, com a assinatura de um novo contrato, o craque, que tem vínculo até o fim de 2023, tenha uma valorização salarial. No ano passado, o clube já proporcionou esse benefício a estrelas como Gabigol, Éverton Ribeiro e Bruno Henrique. O meia uruguaio e Gerson acabaram ficando no fim da fila e ainda não tiveram o benefício.

O imbróglio veio a público na última quinta-feira, mesmo dia do clássico contra o Vasco. Oficialmente, o Rubro-Negro alega que o jogador teve uma lesão constatada no tornozelo e, por esse motivo, precisou ficar de fora da partida.