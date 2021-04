Portuguesa x Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 22:57

Rio - Flamengo e Portuguesa se enfrentaram na noite deste sábado, no Estádio Luso-Brasileiro, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Os donos da casa chegaram a abrir 2 a 0 no placar, com gols de Mauro Silva e Romarinho, mas o Rubro-Negro, que atuou com time reserva por conta da estreia na Libertadores, buscou o empate. Os dois gols do time de Rogério Ceni foram marcados por Pedro.

O Flamengo teve uma péssima atuação no primeiro tempo. O Rubro-Negro começou a partida chamando atenção por sua desorganização em campo. Sem criatividade para chegar ao ataque e deixando espaços na defesa, a equipe de Rogério Ceni logo levou um balde de água fria. Logo aos 12 minutos de jogo, Mauro Silva recebeu a bola após boa troca de passes no ataque da Portuguesa e bateu no ângulo de Hugo Souza para abrir o placar na Ilha do Governador.

O gol animou a Lusa, que no lance seguinte já voltou a levar com Chay, que fez grande jogada e chutou sem ângulo, para a defesa de Hugo. O Flamengo até tentou reagir, mas tinha esbarrava na falta de inspiração de seus homens de frente. A única chance do Rubro-Negro veio somente aos 24 minutos, quando Michael encontrou Hugo Moura na área e o volante cabeceou com perigo, mas Neguete fez a defesa em dois tempos.

A Portuguesa gostou da partida e teve mais ousadia para se lançar ao ataque. Bem organizado, o time da Ilha se aproveitou das falhas defensivas do adversário e foi premiado com o segundo gol. Cafu cruzou rasteiro para Chay, que finalizou na marcação e a bola sobrou para Romarinho ampliar a vantagem.

Na volta para o segundo tempo, o papo com Rogério Ceni no vestiário pareceu ter surtido efeito nos jogadores do Flamengo. A equipe passou a mostrar maior apetite ofensivo e conseguiu abrir espaços para servir os homens de frente. Aos 10 minutos, Pedro recebeu cruzamento de Michael e desviou com a perna direita para diminuir o placar.

Empolgado pelo bom início na segunda etapa, o time de Rogério Ceni decidiu impor seu ritmo de jogo e conseguiu chegar ao empate. João Gomes levou a bola pelo meio e deu um lindo passe para deixar Pedro na cara do gol. O camisa 21 só teve o trabalho de tirar do goleiro Neguete para marcar o segundo dele no jogo e empatar a partida.

Devido as circunstâncias da tabela, a Portuguesa sabia da importância de sair de campo pontuando e passou a se satisfazer com o empate. O time da Ilha acertou sua parte defensiva e passou a dar poucos espaços para o Flamengo. O Rubro-Negro conseguiu chegar apenas duas vezes após o gol de empate, com Vitinho e Muniz, mas as finalizações levaram pouco perigo ao gol adversário e o placar permaneceu em igualdade.

Com o empate, o Flamengo assumiu a liderança do Carioca, com 20 pontos, empatado com o Volta Redonda, mas à frente no saldo de gols. A equipe da cidade do aço ainda entra em campo neste domingo, contra o Bangu, em Moça Bonita. Já a Portuguesa depende apenas de si para se classificar às semifinais na última rodada, quando enfrenta o Boavista.

Agora, o Flamengo volta suas atenções para a estreia na Libertadores, contra o Vélez Sarsfield, na Argentina, na próxima terça-feira.

Local: Estádio Luso-Brasileiro

Árbitro: Rafael Martins de Sá

PORTUGUESA: Neguete, Watson (Sidney), Pedro Carrerete, Diego Guerra e Luis Gustavo (Muniz); Wellington Cézar, Mauro Silva e Cafu (Rafael Pernão); Romarinho, Chay e Emerson Carioca (Douglas Eskilo). Técnico: Felipe Surian.

FLAMENGO: Hugo Souza, Matheuzinho, Rodrigo Caio (Bruno Viana), Gustavo Henrique e Renê; João Gomes, Hugo Moura e Pepê (Max); Michael, Vitinho e Pedro (Rodrigo Muniz). Técnico: Rogério Ceni.

Cartões amarelos: Neguete, Pedro Carrerete, Luis Gustavo e Emerson Carioca; Gustavo Henrique

Gols: Mauro Silva (12' do 1ºT) e Romarinho (27' do 1ºT); Pedro (10' do 2ºT e 17' do 2ºT)