Rogério Ceni chega com as bolas para comandar o treino de ontem Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 10:50

Rio - O Flamengo está classificado para a semifinal do Carioca. No último sábado, o Rubro-Negro empatou em 2 a 2 com a Portuguesa e se garantiu na fase eliminatória. Dessa forma, a equipe comandada por Rogério Ceni já pensa no Vélez Sarsfield, adversário na estreia da Libertadores. Na coletiva de imprensa, o técnico projetou o confronto na Argentina.

"Contra o Vélez é um jogo importantíssimo. Uma competição que todo flamenguista depois de 2019, quando venceu pela segunda vez, tem a expectativa de jogar bem, fazer um grande jogo e trazer bom resultado da Argentina. Jogar na Argentina é sempre difícil, mas estamos recuperando os jogadores e trabalhando bem. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo, um jogo bem melhor do que foi feito contra o Vasco", prosseguiu.

"Acho que o jogo do Vasco foi muito atrelado à conquista de domingo. Por mais que o jogador queira e faça o seu melhor, às vezes não está completamente concentrado no jogo. Então vamos conseguir fazer um jogo, acredito eu, bem melhor do que foi feito. E espero sair de Buenos Aires com a vitória", concluiu.