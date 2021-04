Rogério Ceni Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 14:00

Rio - Após o empate com a Portuguesa na noite do último sábado, o Flamengo virou a chave e já está trabalhando de olho na estreia da Libertadores, contra o Vélez Sarsfield, na próxima terça-feira. Ao chegar na Argentina, a equipe de Rogério Ceni fará seu último treino para a partida no CT do Xeneize, do Boca Juniors.

Publicidade

Não será a primeira vez que o Boca cede sua estrutura para o Flamengo. No ano passado, quando o Rubro-Negro foi a Buenos Aires enfrentar o Racing, pela Libertadores, também realizou seus trabalhos no CT do clube argentino.



O Flamengo embarca para Argentina na tarde deste domingo. Na segunda, Rogério Ceni comanda o último treino antes do duelo contra o Vélez.