Os dois gols marcados na goleada sobre o Madureira tornaram Gabigol o maior artilheiro do Flamengo no século 21. Agora com 73 gols em 105 jogos o atacante divide o posto com Renato Abreu Marcelo Cortes/Flamengo

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 18:20

Rio - Romário analisou a escassez de centroavantes no futebol brasileiro. Em entrevista ao "Esporte Espetacular", o Baixinho disse que, atualmente, não enxerga nenhum jogador na seleção brasileira com suas características e fez elogios a Gabigol, do Flamengo.

“Quem se aproxima do que eu fazia, do meu jeito de jogar, infelizmente não tem. Eu posso afirmar que existe uma falta de goleadores natos no nosso futebol brasileiro realmente. Com toda a importância do Neymar hoje no futebol, ele é, na minha opinião, o jogador que mais sabe fazer gol, mesmo não sendo um artilheiro nato“, disse o ex-jogador.



“Se o Gabigol fizer na Seleção o que ele faz no Flamengo, pode ser uma referência no nosso futebol com a camisa do Brasil e disputar a Copa“, completou.