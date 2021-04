Flamengo x Volta Redonda pela 11 rodada do Campeonato Carioca 2021, no estádio do Maracanã. Daniel Castelo Branco

24/04/2021

O Flamengo conquistou a 23ª Taça Guanabara da sua história ao bater o Volta Redonda por 2 a 1, com gols de Vitinho e Michael. Após o apito final, Gabigol comemorou o título, posou para fotos e, nas redes sociais, provocou Galarza, jogador do Vasco, ironizando uma declaração do vascaíno, que o chamou de "fraco" depois do clássico entre os dois times na última semana.