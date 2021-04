Os dois gols marcados na goleada sobre o Madureira tornaram Gabigol o maior artilheiro do Flamengo no século 21. Agora com 73 gols em 105 jogos o atacante divide o posto com Renato Abreu Marcelo Cortes/Flamengo

Por Lance

Publicado 27/04/2021 21:40

Rio - O comentarista Celso Unzelti, da ESPN, comparou os rendimentos do atacante Gabigol, do Flamengo, e Nunes, campeão mundial e brasileiro pelo rubro-negro em 1981. No programa "Bate-Bola Debate" desta terça-feira, o jornalista analisou a performance dos dois jogadores e ponderou que o camisa 9 de Rogério Ceni seria titular no comando de ataque ao lado de Tita naquela equipe histórica.

- Nunes era o artilheiro das decisões. Ele faz o gol que dá o primeiro título nacional ao Flamengo no 3 a 2 contra o Atlético. Na final do Japão, fez dois gols no Liverpool. O Nunes foi muito bom, mas o Gabigol é um jogador mais refinado. Tecnicamente é melhor - comentou Unzelti.



Em contrapartida, o também comentarista Osvaldo Pascoal seguiu outro caminho. De acordo com ele, apesar de Gabigol ser um excelente atacante, Nunes representa mais na história do Flamengo por seu papel decisivo no Mundial de Clubes.



- Gabigol é um jogador decisivo e muito importante na história do Flamengo. Mas eu não consigo tirar o Nunes, ele fez os dois gols do título mundial. Acho o Gabigol excelente, mas o Nunes era respeitado dentro da área pelos zagueiros, igual ao Gabriel, mas fez gol na final do mundial - concluiu.



O atacante é o maior artilheiro do rubro-negro no Século XXI e já são 9 títulos conquistados com a camisa do Flamengo.