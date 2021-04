Brazil's Flamengo Uruguayan Giorgian De Arrascaeta celebrates scoring a goal during the Copa Libertadores football tournament group stage match between Argentina's Velez Sarsfield and Brazil's Flamengo at the Jose Amalfitani Stadium in Liniers, Buenos Aires on April 20, 2021. (Photo by Juan Mabromata / POOL / AFP) JUAN MABROMATA / AFP

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 15:18

Rio - Uma notícia boa para o torcedor do Flamengo. Segundo informações do portal italiano "CalcioMercato", o interesse do Torino por Arrascaeta esfriou e o clube não deve fazer proposta pelo jogador. O meia uruguaio era uma das grandes vontades do treinador Marco Giampolo.

No entanto, o técnico acabou sendo demitido do cargo, dando lugar para Davide Nicola. Com isso, o nome de Arrascaeta acabou perdendo força nos bastidores do clube italiano.



Vale lembrar que recentemente foi divulgado que o Flamengo só liberaria o camisa 14 cerca de 20 milhões de euros (R$ 135 milhões). Devida a alta pedida, nenhum clube formalizou uma proposta pela meia.