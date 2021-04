Gustagol Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 18:41

Rio - Um dos xodós de Rogério Ceni na época do Fortaleza, o atacante Gustagol, que atualmente defende o JeonBuk Motors, da Coreia do Sul, admitiu que aceitaria voltar ao Brasil para jogar no Flamengo. Em entrevista ao portal "Goal", o jogador elogiou a equipe rubro-negra e o técnico Rogério Ceni.

Publicidade

"Claro, né, velho, não tem muito o que pensar (se voltaria ao Brasil para jogar no Flamengo, caso Ceni chamasse). Jogador é lembrado por título e o Flamengo tem um time muito bom, excelente treinador e jogadores de alto nível. Se continuar desse jeito vai continuar conquistando muitos títulos ainda", disse o atleta.



"Sei que isso não vai acontecer porque os dois são fantásticos. São dois caras de características diferentes e muito bons. O Gabi, o Gabigol, um 9 de muita movimentação, e o Pedro que é mais de área. Para felicidade do Rogério, os dois vivem um grande momento", completou.