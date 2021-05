Rodrigo Caio, atividade no Ninho, 25.03.2021. Alexandre Vidal/Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 12:02

Rio - Fora da semifinal deste sábado contra o Volta Redonda, o zagueiro Rodrigo Caio também será desfalque do Flamengo na próxima partida da Libertadores da América, contra a LDU. De acordo com o portal 'Uol', o atleta sequer viajará com a delegação para Quito-EQU, onde o Rubro-Negro encara os equatorianos na próxima terça-feira.

Rodrigo Caio sofre com uma lesão no adutor da coxa direita desde o início do ano e esteve em apenas três dos oito jogos feitos pelo time principal na temporada. O zagueiro ainda não estreou nesta Libertadores e Rogério Ceni continuará em busca da zaga ideal sem o atleta. Gustavo Henrique, Bruno Viana e Willian Arão disputam a posição.