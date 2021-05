Diego Alves não tem mais dores Divulgação

Substituído na partida contra a LDU, no ultimo dia 4, após sentir dor na coxa, Diego Alves irá desfalcar o Flamengo em mais uma partida. O goleiro, que trata uma fibrose muscular, não foi relacionado para pegar a mesma LDU nesta quarta-feira, às 21h, pela quinta rodada da Libertadores.

Esse será o quarto jogo seguido que Diego Alves desfalca o Flamengo. Antes, o camisa 1 já não havia encarado o Volta Redonda, La Calera e Fluminense. Porém, mesmo assim, o goleiro fez uma postagem dando a entender que não tem lesão.

Que lesão? — Diego Alves (@diegoalvesgol) May 7, 2021

Os torcedores não esqueceram da postagem de Diego Alves, no dia 7 de maio, e utiliza o termo "que lesão?" para cobrar o retorno do goleiro ao time. Caso dê tudo certo, o goleiro retorna ao time titular no sábado, no clássico contra o Fluminense pela final do Carioca.



Sem Diego Alves, Rogério Ceni manterá Gabriel Batista no gol para pegar a LDU nesta quarta-feira. Veja abaixo os relacionados do Flamengo.