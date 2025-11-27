Flamengo e Palmeiras se enfrenta na final da Libertadores - Divulgação / Conmebol

Flamengo e Palmeiras se enfrenta na final da LibertadoresDivulgação / Conmebol

Publicado 27/11/2025 11:00 | Atualizado 27/11/2025 21:11

Rio - A final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, que irá acontecer no próximo sábado (29) tem tirado o fôlego dos torcedores entre todo o Brasil e América do Sul. Pela primeira vez, um clube do país irá conquistar a competição pela quarta oportunidade. A sensitiva Mística Rodrigues, que acertou os palpites das decisões de 2021, 2022 e 2023, vê muito equilíbrio na partida, mas aponta uma pequena vantagem para o Rubro-Negro.

Ao analisar as energias para a grande final, a sensitiva fez um alerta. Apesar do Flamengo ter um leve favoritismo, o Palmeiras tentará utilizar o lado emocional ao seu favor para desconcentrar os jogadores rubro-negros e faturar mais uma Libertadores.

"O jogo talvez seja decidido nos pênaltis. Por este motivo a energia dos dois times balança muito. Equipe do Flamengo precisa ser forte e não ceder às provocações ou não se acomodar em campo. Um deslize em campo e o título vai para o Palmeiras. Porém, a energia está mais favorável ao Flamengo", disse.

E tem mais. Ela alerta que o Palmeiras pode montar um esquema para Bruno Henrique e aparecer uma surpresa no comando do ataque rubro-negro, o Pedro. Vamos aguardar para ver!

Mística reforçou que o atual momento favorável do Flamengo pode pesar na decisão, porém, uma presença extracampo poderá ajudar o Palmeiras a ter uma motivação maior para se superar na final em Lima.

"O Palmeiras vem com desequilíbrio em equipe, uma insatisfação do técnico, cansaço, irritabilidade,

problemas administrativos. Uma mulher por trás, com um peso muito grande nas costas, mas ela tem

garra, determinação e muita vontade de dar a volta por cima. O Flamengo vem com uma energia

melhor, um técnico com vontade de fazer dar certo e com ideias inovadoras, e com sede de

títulos. A equipe está motivada", contou a sensitiva.

Em relação ao jogo em si, Mística acredita que o meio-campo poderá ser fundamental para definir o vencedor da Libertadores. Ela alertou os jogadores do Flamengo.

"O Palmeiras virá com muita agressividade e segurança por já conhecer como o Flamengo joga. Vão tentar colocar muita pressão em cima do time do Flamengo. Vejo o detalhe do meio-campo: pressão do Palmeiras no Flamengo", finalizou a sensitiva.