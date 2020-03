Novo meio de campo do Fluminense passa no teste

A boa atuação do meio de campo do Fluminense na vitória sobre o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil, garantiu mais pontos para Hudson e Yago se firmarem. Na oitava formação do setor em 12 partidas em 2020, os dois volantes deixaram o time mais dinâmico, assim como acontecera no fim do duelo contra o Madureira. Com isso, tendem a ser testados mais vezes como titulares.

Sem ainda ter encontrado a equipe ideal, Odair Hellmann primeiro havia aprovado o meio de campo com Yuri, Henrique e Nenê após o bom desempenho nos 3 a 0 sobre o Botafogo. Repetiu a formação mais três vezes, sem o mesmo sucesso, muito por conta da falta de criatividade e de velocidade.

O treinador então apostou em Yuri, Hudson e Yago contra o Madureira, mas sem sucesso. Até que, na parte final do jogo, com as substituições, viu a equipe crescer com os dois últimos juntos. E no teste contra o Botafogo-PB, os volantes foram aprovados.

"Hudson e Yago foram muito bem dentro da nossa ideia, da proposta. Conseguiram dar boa dinâmica e também uma sustentação importante para que a gente não ficasse tomando contra-ataque toda hora", analisou o treinador.

VAGA NO MARACANÃ

Entretanto, Odair não crava a formação como a titular absoluta no Fluminense e não a garantiu contra o Resende. Isso porque já está pensando no duelo de ida da Copa do Brasil, semana que vem contra o Figueirense, fora de casa. A vaga será decidida no Maracanã. "Não sou um cara fechado, definitivo. Precisamos visualizar a equipe em outro tipo de confronto também. Terão momentos que nós teremos que nos defender mais, porque o adversário também vai gerar esse desconforto. Por isso não posso ser definitivo nesta questão. Sou um cara que uso o grupo e domingo talvez tenha que usá-lo", disse.