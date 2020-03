Em alta, Nenê revela motivo da boa fase do Fluminense até aqui na temporada

Rio - O Fluminense tem colecionado bons resultados neste início de temporada. Na última quarta-feira, a equipe bateu o Botafogo-PB por 2 a 0, com outra boa atuação do meio-campista Nenê, que marcou um gol de pênalti. Em entrevista após a vitória na Copa do Brasil, o veterano de 38 anos revelou um dos motivos da boa fase pessoal e coletiva.



"Esse está sendo um diferencial nosso. Quando temos dificuldades, a gente se fecha e um ajuda o outro. Quem está dentro do campo, sente que é uma coisa verdadeira. Quem não está, torce para quem está jogando. Todos assim se sentem importantes e vamos precisar de todos o ano inteiro. São muitos jogos. Essa relação que temos é muito bacana", disse Nenê.



Criticado na última temporada, o meio-campista tem sido um dos principais jogadores da equipe até aqui em 2020. Com oito gols em dez jogos, o jogador já é um dos artilheiros do Brasil, apenas um gol atrás de Gabriel Barbosa, do Flamengo. O líder da estatística é Tiago Orobó, do América-RN, com 13 gols.