Copa do Brasil ameniza eliminação na Sul-Americana e traz alívio financeiro ao Fluminense

Rio - A classificação do Fluminense para a terceira fase da Copa do Brasil, após vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-PB, na última quarta-feira, foi mais do que apenas um resultado positivo dentro de campo. Ao avançar na competição, o Tricolor garantiu mais R$ 1,5 milhão em premiação e chegou a um total de R$ 3,9 milhões em um momento em que luta para quitar pendências financeiras com jogadores e funcionários. Além das cifras, o Flu ganhou também confiança para a sequência da temporada, após a queda precoce na Copa Sul-Americana.



A atual diretoria do clube, com mandato vigente desde junho de 2019, luta para honrar dívidas geradas pela gestão anterior. Os antigos dirigentes deixaram para trás dois meses e meio de atraso de pagamentos. O Tricolor ainda deve metade dos salários de janeiro para os jogadores e funcionários com contrato por CLT e o valor integral para funcionários que recebem como pessoas jurídicas, estagiários e bolsistas. Além dos vencimentos mensais, são devidos valores de direitos de imagem para alguns atletas.



Na quinta-feira, o Fluminense iniciou o pagamento de mais 30% dos contratos CLT, referentes a janeiro. Se avançar novamente de fase na Copa do Brasil e despachar o Figueirense, o clube irá faturar mais R$ 2 milhões. O tema foi alvo de questionamento ao volante Hudson, em coletiva, no CT Carlos Castilho, na última sexta. Segundo o jogador, o elenco tem consciência da responsabilidade que uma vitória representa no lado econômico.



"A importância esportiva sempre vai vir na frente, por mais que tenhamos nossas contas para pagar, nosso compromissos. A gente joga futebol. Eu pelo menos, quando era criança, almejava ser reconhecido pelo que eu fazia dentro de campo, não pelo que eu possuía fora dele. Claro que essas são questões internas, a diretoria nova já corrigiu muita coisa do passado. É um processo. O grupo tem consciência disso, isso é muito conversado com todos. Sobre a Copa do Brasil, sabemos a inteira responsabilidade que tem para o time, não só pela questão financeira, mas pelo calendário também. Saímos da Sul-Americana cedo, isso trouxe um peso maior para a gente", afirmou Hudson.



Além do alívio no caixa, a classificação na Copa do Brasil parece ter trazido mais confiança ao grupo e para o técnico Odair Hellmann, que já começava a ser questionado no cargo, por parte da torcida. A evolução recente do Tricolor também ameniza a queda traumática na primeira fase da Copa Sul-Americana, após dois empates com o Unión La Calera, do Chile.



"A Copa do Brasil é muito importante para a gente, ainda mais depois da eliminação na Sul-Americana. Eu fiquei muito revoltado pela forma que foi, mas já passou. Não tem o que fazer. Sabemos da importância da Copa do Brasil e graças a Deus hoje conseguimos mais uma vitória e a classificação. Fico feliz pelo gol, mas o mais importante hoje foi a equipe vencer", disse Nenê, após a partida contra o Botafogo-PB.



O Fluminense agora volta as atenções para a Taça Rio. O time enfrenta o Resende, no próximo domingo, no Maracanã. Segundo o regulamento do Carioca, se garantir a maior pontuação geral dos dois turnos, o time das Laranjeiras pode ir à decisão, mesmo sem conquistar a Taça Rio. Nas próximas duas semanas, o Tricolor faz os duelos de ida e volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Figueirense. A decisão da vaga será no Maracanã.