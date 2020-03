Fluminense goleia o Resende por 4 a 0 no Maracanã e é líder geral do Estadual

Rio - Após derrotar o Madureira por 5 a 1 na estreia na Taça Rio, o Fluminense voltou a vencer de goleada no segundo turno do Campeonato Carioca, desta superando o Resende por 4 a 0, com gols de Wellington Silva, Marcos Paulo, Nenê (de pênalti), e Gilberto, ontem à noite, no Maracanã. Líder do Grupo B, com seis pontos, o Tricolor também está na ponta da classificação geral do Estadual, com 21 pontos, e volta a campo pelo campeonato no clássico diante do Vasco, no domingo, no Maracanã. Antes, na quarta-feira, joga pela Copa do Brasil, diante do Figueirense, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

O Fluminense começou o jogo levando perigo logo aos cinco minutos numa cobrança de falta de Nenê, que saiu por cima do travessão. Dois minutos depois, o Tricolor abriu o placar: Yago Felipe encontrou Fernando Pacheco livre pelo lado direito. O atacante cruzou rasteiro na pequena área e Wellington Silva empurrou para as redes.

A melhor chance do Resende apareceu aos 28, quando Wescley recebeu bom passe de Rhayne na direita, se livrou da marcação e cruzou rasteiro para a pequena área. Mas ninguém do Resende conseguiu completar para o gol e a defesa do Fluminense salvou. E Gilberto por pouco não ampliou o placar no fim do primeiro tempo.

Mas, logo na volta do intervalo, o Tricolor fez o segundo, com Marcos Paulo pegando rebote para escorar para o gol com apenas um minuto de jogo. Aos 13, Hudson sofreu pênalti de Zizu. Coube a Nenê cobrar e ampliar o placar para 3 a 0 no Maracanã.

O quarto gol saiu aos 22 minutos. No lance, Nenê pegou uma sobra e bateu colocado. Ranule deu o rebote e Gilberto fechou a goleada no Maracanã, a segunda na Taça Rio.