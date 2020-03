Miguel tem lesão na coxa direita e desfalca o Fluminense

A goleada do Fluminense, por 4 a 0, sobre o Resende, no último domingo, no Maracanã teve um lado negativo. Miguel deixou o campo com dores na coxa direita nos minutos finais, mancando, e exames feitos nesta segunda-feira confirmaram uma lesão no músculo posterior. O meia, que tem ficado no banco, já iniciou o tratamento e desfalcará a equipe no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil, contra o Figueirense, quarta-feira, em Florianópolis. O Departamento Médico da equipe tem como regra não divulgar o tempo de recuperação dos jogadores.



Na zona mista, após o término da partida, Miguel ainda mantinha a esperança de que a dor fosse passageira.



"Foi na hora que eu tentei dar de calcanhar, acho que levantei muito a perna. É a primeira vez que sinto essa lesão, mas não estou muito preocupado porque não está doendo tanto assim" afirmou, no último domingo.

Baixa na defesa



Desfalque no último domingo, o zagueiro Digão deve ser outra baixa. O capitão da equipe foi diagnosticado com um edema na coxa esquerda na última semana, após a vitória de 2 a 0 sobre o Botafogo-PB e não participou das atividades do elenco nesta segunda-feira.



Matheus Ferraz deve ganhar nova oportunidade para formar a dupla de zaga com Nino. Contra o Resende, ele teve boa atuação e mostrou segurança.



Fluminense e Figueirense se enfrentam, nesta quarta-feira, às 19h15, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida será disputada no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. A decisão da vaga no Maracanã, será no dia 11 de março.