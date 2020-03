Rio - Pela primeira vez na Copa do Brasil, o Fluminense retorna ao palco da única conquista da competição, em 2007. O Orlando Scarpelli desta vez sediará o jogo de ida do confronto com o Figueirense, pela terceira fase, hoje, às 19h15. E, desde aquela final de doce lembrança, o estádio deixou de ser um bicho-papão, ainda mais com o adversário em má fase, podendo abrir o caminho para o Tricolor subir mais um degrau.

Há quase 13 anos, quando o Fluminense empatou em 1 a 1 no Maracanã, havia grande preocupação para a partida decisiva no Orlando Scarpelli. Afinal, até então, o Tricolor só havia conseguido uma vitória em 11 partidas no estádio, um aproveitamento de 30%. Mas o zagueiro Roger mudou essa história ao fazer o gol que garantiu o título e acabou com o jejum de conquistas nacionais, que durava desde 1984. Titular naquela final, o volante Arouca hoje está no elenco do clube catarinense.

A partir do título, o retrospecto do Fluminense no Orlando Scarpelli melhorou, com quatro vitórias (contando a final), dois empates e duas derrotas, um aproveitamento de 58,3%. Só que o último triunfo foi em 2011 (goleada por 4 a 0) e são quatro tropeços seguidos no Brasileiro.

A última vez que as duas equipes se enfrentaram no estádio foi em 2016 (1 a 0 para os donos da casa). Desde então, o Figueirense foi rebaixado e o Fluminense entrou numa espiral negativa. E o encontro na Copa do Brasil traz a memória de outra época, com a esperança de dias melhores.

"A Copa do Brasil é muito importante para o clube e o torcedor. Independentemente da fase deles, temos que continuar evoluindo. Esperamos fazer um grande jogo", disse Wellington Silva.