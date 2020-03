Rio - Goleiro do Fluminense de 2014 a 2018, Julio Cesar entrou com uma ação contra o clube carioca na Justiça. De acordo com o 'Globoesporte.com', o arqueiro cobra um valor de R$ 768.260,95, referente a verbas rescisórias, multas e não recolhimento do FGTS. O goleiro deixou a equipe no início de 2019 e hoje atua pelo Grêmio.



Peça importante na caminhada contra o rebaixamento na temporada 2018, Julio César moveu uma ação no começo de março contra o Flu no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. As partes se reunirão em uma audiência marcada para dia 2 de junho. Junto ao advogado Rafael Cunha, o goleiro cobra os seguintes valores no processo.



— R$ 259.086,37 pelo não depósito de 37 parcelas do FGTS entre os anos de 2014 e 2018

— R$ 195.157,48 de verbas rescisórias não pagas referentes a férias, gratificações, etc.

— R$ 112.738,36 de multa pelo não pagamento das verbas rescisórias

— R$ 97.578,74 caso não realize o pagamento das verbas rescisórias incontroversas na primeira audiência

— R$ 103.700,00 de parcelas não pagas de direitos de imagem

— além de 15% do valor da sentença em honorários