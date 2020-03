Fluminense pode poupar titulares no clássico contra o Vasco neste domingo

Rio - Após a derrota por 1 a 0 no Orlando Scarpeli, o Fluminense volta ao Rio de Janeiro em desvantagem para o jogo de volta contra o Figueirense, na próxima quinta-feira, no Maracanã. O Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na competição. Ciente da importância da partida, a comissão técnica avalia poupar alguns titulares da equipe, no clássico contra o Vasco, neste domingo, no Maracanã.



Questionado sobre o assunto, na coletiva de imprensa concedida após a derrota em Florianópolis, o técnico Odair Hellmann prometeu analisar cada caso individualmente para evitar o desgaste dos atletas.



"Temos um jogo importante para pensar no fim de semana, um clássico à frente. É uma sequência pesada de jogos. Precisamos analisar bem. Eu tenho sentado com a comissão técnica sempre após os jogos para fazer uma avaliação criteriosa para sempre buscarmos entrar no jogo seguinte o mais forte possível. Sabemos que na semana que vem há esse jogo importante da Copa do Brasil. Vamos avaliar todos os jogadores", prometeu Odair.



Aos 38 anos, o meia Nenê é o artilheiro do Flu na temporada tem sido uma das referências táticas para o elenco. A atuação do camisa 77 contra o Figueirense ficou abaixo das demonstradas na partidas anteriores da equipe, mas o veterano garante estar à disposição do treinador para as duas partidas na sequência.



"É difícil falar porque o próximo jogo pela Copa do Brasil será só na quinta. Serão quatro dias para descansar depois do clássico. Isso depende da situação de cada jogador. A comissão técnica vai avaliar. O Odair e o pessoal da fisiologia sabem o que vai ser melhor para o grupo. Precisamos estar bem tanto no clássico como no próximo jogo contra o Figueirense, que para nós vai ser um dos mais importantes do ano. Eu me sinto bem. Vamos ver no dia a dia, antes dos jogos como vamos estar, mas estou sempre à disposição", garantiu Nenê.



Fluminense e Vasco se enfrentam, no próximo domingo, às 18h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo B da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Na quinta-feira, o Tricolor recebe o Figueirense, às 21h30 (de Brasília) para disputar a classificação pela terceira fase da Copa do Brasil. Os dois jogos serão disputados no Maracanã.