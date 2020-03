Gilberto sofre lesão muscular e vai desfalcar o Fluminense no Carioca e na Copa do Brasil

Rio - Uma notícia ruim para a torcida do Fluminense. O lateral-direito Gilberto teve detectada uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda. O jogador se lesionou na partida contra o Figueirense, na última quarta-feia, e deve desfalcar o clube carioca nos próximos compromissos do Carioca e da Copa do Brasil.

Gilberto deve ser substituído por Igor Julião no clássico com o Vasco neste domingo, às 18h, no Maracanã, pela Taça Rio, e também no jogo contra o Figueirense na quinta-feira da semana que vem, às 21h30 também no Maracanã, pela Copa do Brasil.



Além de Gilberto, o zagueiro Digão, também com lesão na coxa esquerda; o meia Miguel, com lesão na coxa direita; e o defensor Frazan, que precisou fazer uma cirurgia no joelho direito na pré-temporada, desfalcam o clube das Laranjeiras.