Autor de um dos gols no clássico, Pacheco deve ser convocado pela seleção peruana

Rio de Janeiro - Contratado no início de temporada pelo Fluminense, o atacante Fernando Pacheco marcou seu primeiro gol com a camisa Tricolor. Na partida contra o Vasco, o jogador balançou as redes e fechou o placar na vitória do time de Odair Hellmann. De acordo com o jornal 'Líbero', o atleta peruano está próximo de ser convocado para a seleção nacional.



As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 foram adiadas por conta do coronavírus e, consequentemente, as convocações foram postergadas. Segundo o veículo, o atacante está no radar do trinador Ricardo Gareca para a seleção peruana. As boas atuações de Pacheco tem repercutido positivamente na imprensa local. No início do ano, Fernando Pacheco defendeu a seleção olímpica do Peru.