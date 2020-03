Evanilson faz um gol a cada duas finalizações pelo Fluminense

Mesmo sem uma boa atuação, principalmente na criação de chances, um problema que se repete, o Fluminense conseguiu vencer o clássico com o Vasco, muito por conta do bom aproveitamento nas finalizações. E um jogador que reflete bem essa característica tricolor é Evanilson, autor de um dos gols na vitória por 2 a 0, no Maracanã.

Com um aproveitamento espetacular nos profissionais, o jovem atacante de 20 chegou a 7 gols marcados com a camisa do Fluminense em apenas 14 finalizações em 13 partidas, números do Footstats. A média é de um a cada duas tentativas. E Evanilson precisa de apenas 120 minutos para balançar redes.

Destaque nos juniores justamente pelos gols, Evanilson vem aproveitando as chances que tem recebido desde o fim do ano passado, quando marcou duas vezes em seu primeiro jogo como titular, contra o Corinthians.

Vice-artilheiro do Fluminense na temporada, com cinco gols, Evanilson marcou pela segunda vez em um clássico: antes do Vasco, já havia feito contra o Flamengo e chegou a balançar a rede contra o Botafogo, mas a arbitragem anulou.

"Felicidade imensa. O mais importante é que saímos com a vitória e os gols estão saindo", comemorou o centroavante tricolor.