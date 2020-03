Flu 'perdeu' no clássico

O Fluminense venceu com autoridade o clássico com o Vasco, por 2 a 0, no Maracanã, pela terceira rodada da Taça Rio, no domingo passado, mas amargou um grande prejuízo, já que o jogo foi realizado com portões fechados. De acordo com as contas divulgadas pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), os custos do jogo foram de 235.589,42 — saldo negativo de 207.966,28 para o Tricolor das Laranjeiras e de 27.623,14 para o Gigante da Colina.

Após o anúncio de que a partida seria sem público, como parte das medidas de prevenção do novo coronavírus na cidade, o vasco, de acordo com o site Globoesporte.com, tentou, como mandante, passar o compromisso para São Januário, sem sucesso. O Tricolor se comprometeu a assumir a maior parte das despesas.

Enquanto a Taça Rio segue paralisada, pelo menos até o final do mês, a diretoria do Tricolor decidiu aproveitar o recesso para buscar reforços, a pedido do técnico Odair Hellmann. Olheiros e representantes do clube estão analisando os nomes de jogadores considerados de custo mais baixo, que vinham disputando a Copa Nordeste e campeonatos estaduais menos badalados.