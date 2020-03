Egídio projeta Fluminense na briga pelo título do Brasileirão: 'Estou confiante'

Rio - Apesar da eliminação precoce na Copa Sul-Americana, o Fluminense tem feito bons jogos neste início de ano. A equipe de Odair Hellmann tem o segundo ataque mais poderoso do Brasil dentre os clubes da Série A, atrás apenas do Flamengo. O lateral Egídio fez uma análise do elenco e projetou o time na briga pelo título do Brasileirão.



"Hoje eu vejo um elenco recheado com bons jogadores, grandes jogadores também e acostumados a vencer, ganhar títulos. Primeiro passo para acreditar que pode é confiar no grupo. Tem de trabalhar muito. Temos de olhar um pro lado, na cara um do outro, e ver confiança. Não duvidar do companheiro", disse o jogador de 33 anos, que complementou:



"A dedicação de todos no treinamento. Acho que vão fluir bons frutos esse ano no Fluminense. Acredito em boas posições no Brasileiro, até ganhar. O Fluminense já ganhou muitos títulos e estou confiante", encerrou Egídio em entrevista ao 'Canal do Alê Oliveira'.