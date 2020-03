Fluminense perde ação na Fifa e terá que pagar quantia milionária ao Del Valle-EQU

Rio - Jefferson Orejuela e Junior Sornoza não estão mais no Fluminense, mas a passagem dos equatorianos custou caro aos cofres do clube carioca. Nesta segunda-feira, o Independiente del Valle-EQU, após dois anos de briga na Fifa, ganhou o processo contra o Tricolor envolvendo os dois atletas. Com isso, o Flu terá de pagar R$ 8 milhões ao clube equatoriano.



De acordo com o NETFLU, o Fluminense realizou um acordo com o Del Valle. Além do pagamento de algumas parcelas, não realizado pelo Flu na gestão Peter Siemsen, o clube também não repassou a porcentagem pela venda de Sornoza ao Corinthians, na gestão Pedro Abad. Em fevereiro, Mário Bittencourt se reuniu com dirigentes do Del Valle e para realizar o acordo.



Por Sornoza, o Fluminense terá de pagar US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões), enquanto o valor por Orejuela é de US$ 1,1 milhão (R$ 5,5 milhões). Ambos chegaram ao Tricolor em 2016, mas já deixaram a equipe. O meia atua pela LDU, emprestado pelo Corinthians, enquanto o volante joga pelo Querétaro.