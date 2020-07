Rogério Ceni estaria tentando fazer Ganso deixar o Fluminense rumo ao Fortaleza

Rio - Na reserva no Fluminense, Paulo Henrique Ganso pode ter um novo destino em breve. De acordo com informações do jornalista Arnaldo Ribeiro, o treinador do Fortaleza, Rogério Ceni, planeja contratar o apoiador tricolor para o Campeonato Brasileiro.

"Eu descobri há pouco que o Rogério Ceni está tentando levar o Ganso para o Fortaleza, o PH Ganso. O Ceni adora o Ganso, os dois jogadores que o Ceni mais gosta de ter jogado junto, em termos de cerebrais e tal, o Ganso e França, lembra? Então, o Ganso está encostado no Fluminense, o Rogério não tem meia, só tem atacante praticamente no Fortaleza, e está tentando convencer o Ganso a jogar o Brasileirão pelo Fortaleza", afirmou em participação no podcast "Posse de Bola".

Paulo Henrique Ganso e Rogério Ceni foram companheiros de equipe no São Paulo de 2012 a 2015, quando o goleiro se aposentou. O apoiador do Fluminense foi contratado no ano passado pela equipe carioca e neste ano perdeu a posição de titular para Nenê.