Rio - O Fluminense encaminhou o empréstimo do atacante Jefferson, da categoria de base, para o Estoril, de Portugal, por uma temporada. A diretoria tricolor e a equipe portuguesa estão trocando a documentação para finalizar os trâmites para que o jogador viaje para fazer exames e assinar contrato.

A reportagem conversou com a diretoria do Estoril que confirmou a chegada de Jefferson nos próximos dias. Com a indefinição do calendário das categorias de base, o Fluminense viu com bons olhos uma ida do atacante ao futebol português. Em contrato, há valor de opção de compra fixado, mas o montante não foi revelado pelos clubes.

Jefferson tem 18 anos e é um dos destaques da equipe sub-20 do Fluminense. Na temporada passada, o atacante entrou em campo 40 vezes e marcou sete gols. Neste ano, antes da paralisação do futebol, ele havia disputado duas partidas e balançado a rede em duas oportunidades. O atual vínculo dele com o Tricolor tem mais três anos de duração.