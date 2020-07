Rio - Cria das categorias de base do Fluminense, o atacante Ramon Siqueira entrou na Justiça contra o Tricolor. Aos 21 anos, o jogador, que hoje veste a camisa do Gainare Tottori-JAP, atuou de 2006 à 2018 na equipe. Ramon cobra R$ 233.856,89 equivalentes à salários atrasados, férias, 13º salário, FGTS e multas.



Primo do lateral Marcelo, ex-Fluminense e hoje no Real Madrid-ESP, Ramon também já defendeu CSA e Ryukyu-KAP. Os salários em atraso somam R$ 61,2 mil; pagamento das férias em R$ 52 mil; soma dos 13º salários em R$ 11 mil; FGTS em R$ 36 mil, além de outros valores previstos em lei cobrados pelo atacante na Justiça.