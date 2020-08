Rio - Jogador que deixou saudade na torcida do Fluminense, o atacante Richarlison, hoje no Everton, assegurou um prêmio na Inglaterra. No entanto, a conquista não ocorreu dentro das quatro linhas, e sim fora delas. O ex-atleta Tricolor levou o 'Community Champions', oferecido pela Associação de Jogadores Profissionais, por conta das ações beneficentes que tem promovido.



"Estou muito orgulhoso de receber esse reconhecimento. Desde o início da minha carreira, propus emprestar minha voz a causas realmente importantes para mim e para a minha comunidade. Todos nós que jogamos nas principais ligas e temos algum espaço na mídia temos uma grande responsabilidade social. E isso não pode ser apenas palavras, precisamos agir cada vez mais para ajudar e tentar mudar a realidade das pessoas", disse Richarlison, em entrevista ao site oficial do Everton.