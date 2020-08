Rio - O Fluminense está perto de acertar a renovação com o zagueiro Matheus Ferraz. Em entrevista ao "Netflu", Nilson Moura, empresário do defensor, demonstrou confiança no acerto e falou sobre o andamento das conversas.

"Essa renovação já iniciamos conversa. Devemos ter uma reunião na quinta-feira ou na sexta para evoluir. Está tudo muito bem, caminhando para dar certo. É para definir. O objetivo é esse. Acredito que vai resolver", disse o empresário.

O novo vínculo de Matheus Ferraz com o Fluminense deve ir até o fim de 2021. Pelo Tricolor, o zagueiro já disputou 44 partidas e marcou três gols.