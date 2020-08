Desejo de Jesus no Flamengo, Gilberto está 'por detalhes' de acertar com o Benfica

Rio - Quando ainda estava no Flamengo, Jorge Jesus indicou Gilberto, do Fluminense, para ser o reserva imediato de Rafinha na lateral , como informou o Jornal O Dia. Depois de deixar o Rubro-Negro para comandar o Benfica, o treinador manteve o desejo e pediu a contratação do lateral-direito à diretoria dos Encarnados, que decidiu atende a solicitação do Mister e está próximo.As negociações entre Benfica, Fluminense e representantes avançaram nas últimas horas e pode ser concretizada ainda nesta semana. Uma fonte da reportagem ligada ao clube português disse que a negociação está por "detalhes de ser sacramentada".Segundo apurou o Jornal, o detalhe que resta é a definição do tempo de contrato de Gilberto com o Benfica e a possibilidade de ter uma cláusula de renovação automática. Os valores que estão sendo negociados não foram revelados à reportagem, mas uma fonte no Fluminense disse que reuniões estão acontecendo nesta quarta-feira.Gilberto tem contrato em definitivo com o Fluminense até julho de 2022, e o Tricolor adquiriu 50% dos direitos econômicos do lateral-direito por pouco mais 80 mil euros junto à Fiorentina, dona do restante do percentual.Com 27 anos, Gilberto está no Fluminense desde 2018, quando chegou emprestado pela equipe italiana. Ao todo, ele entrou em campo 101 vezes e marcou 11 gols.