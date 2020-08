Fred não engrena desde retorno ao Fluminense e vira preocupação

Ídolo da torcida, Fred ajudou a alavancar o número de sócios-torcedores com seu retorno e tem sido o principal garoto propaganda do Fluminense. Entretanto, em campo ainda não conseguiu mostrar o mesmo resultado nos cinco jogos que disputou e está longe dos gols que conquistaram os tricolores. Aos 36 anos, o centroavante ainda não encaixou no esquema de Odair Hellmann, que busca soluções.

Neste Brasileiro, Fred jogou 66 minutos e não conseguiu dar nem um chute sequer, tendo tocado na bola 29 vezes, segundo o site Sofascore. Fora de ritmo, o centroavante ainda foi desarmado nove vezes, como no gol do Palmeiras na última quarta-feira. Para completar, ele sofre o segundo problema físico em pouco mais de um mês: depois de cirurgia no olho esquerdo, uma lesão muscular na coxa direita foi confirmada, sem previsão de retorno.

Apesar da euforia dos torcedores, a verdade é que o retorno do ídolo não tem sido fácil. A começar pela dificuldade de encaixá-lo na forma de jogar do time. Como o Fluminense tem enorme dificuldade de chegar à área adversária, as bolas para os atacantes são raras, o que os obriga a se movimentar mais e complica a vida do jogador de 36 anos.

Mesmo com as dificuldades do ataque, Evanilson fez três gols desde o retorno do futebol e, em grande fase, pede passagem como titular, o que fez Odair apostar numa formação com os dois contra o Palmeiras que não deu certo. Longe da área, o jovem atacante não vai bem e bastou jogar perto da área para marcar o empate.

"A avaliação do Fred é que ele está retornando de uma operação. Já vinha treinando um bom período. Fizemos uma volta gradativa. A ideia era que levasse o máximo possível, para que elevasse a possibilidade de ritmo. É um grande jogador e vai nos ajudar muito. Quando iniciar ou não iniciar, porque é um líder, um cara experiente", explicou Odair.

NENÊ CONFIRMADO

Outro experiente jogador que não vem conseguindo manter o bom nível nas últimas partidas, Nenê continua com moral com o treinador. Mesmo sem ter marcado ou criado jogadas de gols como antes da paralisação do futebol por causa da pandemia, o meia já foi confirmado como titular contra o Internacional, domingo no Maracanã.

"O Nenê continua. Pelo menos iniciará a próxima partida, já te aviso de antemão", garantiu Odair.